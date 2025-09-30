Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно

От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно

30 сентября 2025 17:09
От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно

Вот кому досталось наследство актрисы.

100 лет со дня рождения Веры Васильевой — актрисы, чьё имя знают несколько поколений. Для миллионов она осталась символом советского кино, олицетворением красоты, мягкости и благородства.

Но за её улыбкой и элегантностью скрывалась драматическая личная история: несчастная первая любовь, долгий брак с человеком, которого за кулисами называли далеко не идеальным мужем, и найденное позднее в жизни счастье в лице приёмной дочери.

Первая любовь и предательство

В 1947 году на съёмках «Сказания о земле Сибирской» юная Васильева потеряла голову от своего партнёра — Владимира Дружникова. Он был кумиром миллионов, высокий красавец с обаянием настоящего героя экрана. Вера восприняла его внимание как признание в любви и всерьёз поверила, что рядом с ним её ждёт будущее. Но вместо этого — разочарование.

От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно

Дружников под давлением матери разорвал связь с начинающей актрисой, объяснив, что ему нужна «женщина с сильной рукой». Вскоре он женился на артистке Нине Чаловой. Для Васильевой это был болезненный удар — она хранила чувства к нему долгие годы и не скрывала, что предательство оставило след на всю жизнь.

Брак, полный боли

Настоящим мужем Веры Васильевой стал актёр Владимир Ушаков. Их союз длился десятилетия, и официально именно его называли главной любовью звезды. Но в кулуарах говорили иначе: Ушаков оказался вспыльчивым, ревнивым и при этом не сумел зачать ребенка.

От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно

Васильева не выносила личные обиды на публику и всегда защищала супруга, но в кругу близких признавалась: характер мужа часто был тяжёлым, а поддержка — номинальной, он был скорее декорацией, домашним тираном. Тем не менее она оставалась верной, ведь считала, что семейная жизнь — это не только счастье, но и крест, который нужно нести.

Дарья — позднее счастье и наследница

Лишь в конце 90-х судьба подарила Васильевой шанс почувствовать радость материнства. Всё произошло случайно: незнакомая девушка по имени Дарья помогла пожилой актрисе донести тяжёлые сумки. Между ними завязалась дружба, которая со временем переросла в отношения «матери и дочери».

Дарья заботилась о Верe Кузьминичне и её муже, а когда у девушки родилась дочь Светлана, великая актриса стала самой заботливой бабушкой — ходила на все утренники и школьные праздники.

От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно

После смерти мужа в 2011 году именно Дарья осталась для Васильевой опорой. И именно она, по сути, стала единственной наследницей артистки. Элитная квартира на Арбате, загородный дом и накопления — всё это Васильева решила оставить «своей дочери», лишив наследства дальних родственников, которые не были ей близки.

В советском кино пышный бюст актрисам делали этим способом: на такое пришлось пойти даже Вере Васильевой.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Они встретились в пути" (1957), фильма "Брак с приданным" (1953), кадр из программы "Зеркало экрана"
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия «Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия Читать дальше 30 сентября 2025
«Становился невменяемым»: как трагично уходил Олег Даль — гений, которого ненавидели режиссеры «Становился невменяемым»: как трагично уходил Олег Даль — гений, которого ненавидели режиссеры Читать дальше 30 сентября 2025
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети Читать дальше 2 октября 2025
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой Читать дальше 1 октября 2025
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали Читать дальше 2 октября 2025
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам) «Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам) Читать дальше 2 октября 2025
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей «Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей Читать дальше 2 октября 2025
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало Читать дальше 2 октября 2025
«Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия «Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше