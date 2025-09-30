От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно

100 лет со дня рождения Веры Васильевой — актрисы, чьё имя знают несколько поколений. Для миллионов она осталась символом советского кино, олицетворением красоты, мягкости и благородства.

Но за её улыбкой и элегантностью скрывалась драматическая личная история: несчастная первая любовь, долгий брак с человеком, которого за кулисами называли далеко не идеальным мужем, и найденное позднее в жизни счастье в лице приёмной дочери.

Первая любовь и предательство

В 1947 году на съёмках «Сказания о земле Сибирской» юная Васильева потеряла голову от своего партнёра — Владимира Дружникова. Он был кумиром миллионов, высокий красавец с обаянием настоящего героя экрана. Вера восприняла его внимание как признание в любви и всерьёз поверила, что рядом с ним её ждёт будущее. Но вместо этого — разочарование.

Дружников под давлением матери разорвал связь с начинающей актрисой, объяснив, что ему нужна «женщина с сильной рукой». Вскоре он женился на артистке Нине Чаловой. Для Васильевой это был болезненный удар — она хранила чувства к нему долгие годы и не скрывала, что предательство оставило след на всю жизнь.

Брак, полный боли

Настоящим мужем Веры Васильевой стал актёр Владимир Ушаков. Их союз длился десятилетия, и официально именно его называли главной любовью звезды. Но в кулуарах говорили иначе: Ушаков оказался вспыльчивым, ревнивым и при этом не сумел зачать ребенка.

Васильева не выносила личные обиды на публику и всегда защищала супруга, но в кругу близких признавалась: характер мужа часто был тяжёлым, а поддержка — номинальной, он был скорее декорацией, домашним тираном. Тем не менее она оставалась верной, ведь считала, что семейная жизнь — это не только счастье, но и крест, который нужно нести.

Дарья — позднее счастье и наследница

Лишь в конце 90-х судьба подарила Васильевой шанс почувствовать радость материнства. Всё произошло случайно: незнакомая девушка по имени Дарья помогла пожилой актрисе донести тяжёлые сумки. Между ними завязалась дружба, которая со временем переросла в отношения «матери и дочери».

Дарья заботилась о Верe Кузьминичне и её муже, а когда у девушки родилась дочь Светлана, великая актриса стала самой заботливой бабушкой — ходила на все утренники и школьные праздники.

После смерти мужа в 2011 году именно Дарья осталась для Васильевой опорой. И именно она, по сути, стала единственной наследницей артистки. Элитная квартира на Арбате, загородный дом и накопления — всё это Васильева решила оставить «своей дочери», лишив наследства дальних родственников, которые не были ей близки.

