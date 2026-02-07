От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака

Говорят, звёзды определяют наш характер. А что, если они могут указать и на нашу сказочную альтер-эго? Отважная воительница, романтичная мечтательница или упрямая бунтарка — узнай, какая принцесса Disney скрывается в тебе.

Овен (21 марта — 20 апреля) — Мулан

Твоя стихия — огонь, а твои черты — безудержная отвага и лидерство. Ты, как и легендарная Мулан, не боишься бросить вызов целому миру ради своей цели, действуешь по зову сердца, иногда импульсивно, но твоя сила духа и оптимизм всегда приводят к победе. Для тебя нет слова «невозможно».

Телец (21 апреля — 21 мая) — Ариэль

Ты — воплощение верности и упрямства в хорошем смысле слова. Как русалочка Ариэль, ты готова пойти на огромные жертвы ради любви или мечты. Ты стоишь на своём, у тебя твёрдая почва под ногами (или под плавником), а близкие знают: на тебя можно положиться в любой шторм.

Близнецы (22 мая — 21 июня) — Мерида

Неукротимая, остроумная и немного дерзкая — это всё ты. Как Мерида из «Храброй сердцем», ты ценишь свободу выше условностей. Твой ум и воображение помогают тебе находить выход из любых ситуаций, хотя твоя прямота иногда создаёт проблемы.

Рак (22 июня — 22 июля) — Белоснежка

Твоя сверхсила — эмпатия и безграничная доброта. Как Белоснежка, ты создаёшь вокруг себя уютный мирок, полный заботы и поддержки. Дом и семья для тебя — святое. Ты притягиваешь к себе добрых сердец, будь то семь гномов или лесные звери.

Лев (23 июля — 21 августа) — Жасмин

Прирождённая королева с чувством справедливости и жаждой приключений. Ты, как принцесса Жасмин, не позволишь запереть себя в золотой клетке. Твоя харизма притягивает людей, а независимый нрав помогает принимать смелые решения. Ты не просто мечтаешь о лучшем мире, а берешь ответственность и создаешь его своими руками.

Дева (22 августа — 23 сентября) — Покахонтас

Ты — мудрый созерцатель и духовный проводник. Как Покахонтас, ты чувствуешь глубинную связь с миром и видишь то, что скрыто от других. Ты перфекционист в хорошем смысле: рассудительна, терпелива и надёжна.

Весы (24 сентября — 23 октября) — Аврора

Гармония, миролюбие и врождённое изящество — твои главные черты. Ты, как принцесса Аврора, обладаешь редким даром видеть красоту во всём и мягкостью, которая успокаивает любые бури. Ты веришь в доброту, в чудеса и в то, что искренность может растопить даже самое холодное сердце.

Скорпион (24 октября — 22 ноября) — Белль

Сильная, независимая и невероятно преданная. Ты, как Белль, не боишься быть не такой, как все, и смело идёшь против течения. За твоей сдержанностью скрывается пылкое сердце, а твоя воля способна помочь разгадать любые тайны и разрушить самые древние проклятья.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря) — Моана

Свободная душа, рождённая для великих путешествий. Ты, как Моана, не можешь сидеть на месте, когда зовёт океан приключений. Твоё бесстрашие и упрямство помогают тебе идти к цели, даже если весь мир говорит «стоп».

Козерог (23 декабря — 20 января) — Тиана

Целеустремлённая, практичная и невероятно трудолюбивая. Ты, как Тиана, знаешь, что мечты сбываются только благодаря упорной работе. Ты не ждёшь принца на белом коне — ты сама строишь свой замок. Твоя надежность и доброта делают тебя опорой для друзей.

Водолей (21 января — 19 февраля) — Золушка

Терпеливая, добрая и непоколебимо светлая. Ты, как Золушка, обладаешь удивительной стойкостью: какие бы испытания ни посылала жизнь, ты не теряешь веры в добро и не позволяешь обидам ожесточить своё сердце.

Рыбы (20 февраля — 20 марта) — Рапунцель

Мечтательная, творческая и бесконечно любознательная. Ты, как Рапунцель, живёшь в мире фантазий, искусства и больших надежд. Даже оказавшись в четырёх стенах, ты разрисуешь их фресками и будешь ждать своего часа.

Нашли свою принцессу? А может, звёзды подготовили для вас другой, неожиданный образ?