Засветившуюся без фильтров Бузову подняли на смех: «От молодости следа не осталось»

Ольга Бузова столкнулась с критикой поклонников из-за своей внешности. Как уверены фанаты, телеведущая злоупотребляет фильтрами в социальных сетях.

Последние несколько недель артистка наслаждается жизнью в Африке, где работает над проектом «Звезды в Африке». Знаменитость делится с фанатами новостями и предпочитает записывать видеосообщения. При этом, как отметили внимательные фанаты, внешность Бузовой заметно меняется в роликах, которые появляются в ее разных блогах. Как считают пользователи Сети, это может быть связано лишь с отсутствием специальных фильтров, которые так любит телеведущая.

«Куда же ее красота делась?», «От молодости не осталось и следа», «Ну и перемены, конечно. Вот как соцсети меняют людей», — заметили подписчики.

Также многие вспомнили о призывах самой знаменитости принимать свою красоту и порекомендовали ей отказаться от ретуши публикаций.

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