От «модных» советов советские женщины пришли бы в ужас: такое в голове не укладывается

Современные женщины часто обращаются за модными советами к специалистам по фэншуй. Однако многие их рекомендации могут повергнуть в шок, особенно тех, кто жил в советские времена.

Считается, что есть вещи, которые несут негативную энергию. Чтобы не портить ауру, нужно избавиться от них как можно скорее. Речь идет об искусственных материалах, среди которых излюбленный советскими женщинами нейлон. По словам специалистов по фэншуй, эта ткань притягивает отрицательные эмоции и впитывает в себя разрушительные вибрации.

Любая советская женщина пришла бы в ужас от такой рекомендации. Несколько десятилетий назад нейлоновые рубашки были настоящим трендом. Популярность этого материала просто объяснить. Нейлон легко отстирывался в теплой и холодной воде и не требовал глажки, которая была ему противопоказана. Он не желтел с годами, чего нельзя сказать о натуральных тканях. Кроме того, вещи из этого материала придавали мужчинам стильный вид.

По этим причинам ни одна советская женщина не согласилась бы выкинуть такую ценную ткань, ведь аргументы «за» звучат куда весомее, чем аргументы «против».