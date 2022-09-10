От милой девочки ни следа: как изменилась звезда «Закрытой школы» рядом с Милохиным

Луиза-Габриэла Бровина стала известной уже в восемь лет, когда сыграла в мистическом сериале «Закрытая школа». После этого юная артистка приняла участие во многих проектах и росла практически на глазах у поклонников, а последним ее шоу стал сериал «Классная Катя», в котором она снялась вместе с Даней Милохиным.

Как уверены пользователи Сети, звезда социальных сетей негативно влияет на Бровину, которая все это время была у них на виду. Дело в том, что после их совместной работы в ее блогах начали появляться весьма откровенные публикации. Как признаются подписчики, они даже не всегда узнают скромную Луизу-Габриэлу на новых фото.

Также многие отметили, что после общения с Милохиным у артистки появились татуировки. А не так давно она опубликовала снимок с обручальным кольцом и намекнула на свадьбу, но не стала раскрывать подробности, несмотря на многочисленные вопросы поклонников.