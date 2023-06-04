От милой «Аленки» ни следа: как спустя 63 года выглядит девочка с обертки шоколада

Шоколад «Аленка», который был культовым в СССР, многие сладкоежки любят до сих пор. Правда, многие грешат, что, дескать, в Советском Союзе было вкуснее. Но такие сравнения — известное дело. Раньше и трава была зеленее. Так вот. Как выбирали обложку для самой известной шоколадки в стране?

Искали подходящую девчонку из народа. Но сначала собирались присвоить Аленушку с известного полотна Васнецова. Потом передумали и отправились на поиски. Название, кстати, дали в честь дочери Валентины Терешковой. И из-за этого пострадала еще одна идея: «усадить» на обложку Снегурочку.

В итоге от безысходности объявили всесоюзный конкурс. Папа Леночки Геринас прислал ее фото, и все было решено. Девочку утвердили единодушно, и вскоре о ней узнал весь СССР.

С момента триумфа прошло уже 63 года. И вот как теперь выглядит милая Аленка. Женщина стала фармацевтом, обзавелась семьей и уже даже нянчит внуков. А ее фото по-прежнему продолжает украшать обертку шоколада.