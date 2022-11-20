От милого красавчика ничего не осталось: куда пропал и что с собой сотворил звезда сериала «Ольга»

Депрессия, жизнь в Америке и принятие ислама.

Красавец Сергей Романович в свои 30 лет сыграл немало знаковых ролей: Юра Шатунов в фильме «Ласковый май», Алекс в «Кухне», Леша в «Чернобыле: Зона отчуждения», хулиган Костя в «Коробке» и Андрей в «Ольге».

Но последнее время с популярным актером творится что-то неладное. Романович решил принять ислам и уехал в Стамбул. Парень вел аскетичный образ жизни и даже сделала пересадку волос для густой бороды.

Долгое время Сергей Романович страдал от депрессии и едва находил силы вставать с постели.

Полгода актер прожил в Америке, ища себя. В последние месяцы весточек от Романовича не было – и поклонники забеспокоились. Однако недавно артиста обнаружили в Казахстане. Вернется ли Сергей Романович к съемкам в кино – неизвестно.