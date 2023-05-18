От миллиарда одни несчастья: вот почему победительница «Русского лото» пожалела о выигрыше

Выиграть миллиард в лотерею мечтает каждый. Но далеко не все понимают, к каким последствиям может привести столь крупный приз. На своей шкуре это испытала Надежда Бартош.

В 2020 году россиянка выиграла в «Столото» один миллиард рублей. Такого история российской лотереи еще не знала. Жительница Подмосковья и сама не могла поверить своему счастью.

Вскоре о победительнице узнала вся страна, и тут для Бартош началось страшное. Многие не поверили в честность лотереи. Публику смутил тот факт, что Надежда не обычная пенсионерка со скромным доходом, а успешная предпринимательница.

Ее обвинили в сговоре с организаторами лотереи. Официального подтверждения эти домыслы не получили, как и подозрения относительно того, что розыгрыш проводился в записи. Завистников усмирило лишь заявление от «Столото» о намерении защищать деловую репутацию в суде.

А вот Надежде Бартош, как пишет портал 66.ру, пришлось и дальше жить в травле. Пожалевшая о своем выигрыше бизнесвумен и ее близкие продолжали получать в свой адрес упреки и угрозы. Опасаясь за собственную безопасность, они были вынуждены удалить свои страницы в социальных сетях. Россиянка по сей день отказывается от интервью и всячески избегает внимания журналистов.