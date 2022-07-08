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Киноафиша Статьи От Меган Маркл не отстает: поступок Кейт Миддлтон скрыть не удалось

От Меган Маркл не отстает: поступок Кейт Миддлтон скрыть не удалось

8 июля 2022 17:15
От Меган Маркл не отстает: поступок Кейт Миддлтон скрыть не удалось

Герцогиня не смогла скрыть своих чувств.

Кейт Миддлтон и принц Уильям шокировали поклонников, публично поцеловавшись после благотворительного матча в поло. Как отметили пользователи Сети, подобные проявления любви запрещены для членов королевской семьи.

Несколько дней назад внук Елизаветы II принял участие в благотворительной игре, проходившей недалеко от Виндзорского замка. Наследнику престола удалось привести свою команду к победе, благодаря чему он заработал 1 млн фунтов стерлингов, которые пойдут на помощь детским хосписам и бездомным. Награждение же проводила Кейт Миддлтон, которая, вручая мужу награду, нежно поцеловала его в обе щеки на глазах всех присутствующих.

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И зрители, и поклонники четы, как пишет портал Hello!, с удивлением отнеслись к подобному поступку. Дело в том, что официальный протокол запрещает членам королевской семьи целоваться публично. При этом, как отметили многие, ранее на нарушение правил решились Меган Маркл и принц Гарри, которые часто оказываются в эпицентре скандалов и пренебрегают протоколом. От герцогов Кембриджских же фанаты не ожидали такого поведения.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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