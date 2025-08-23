От матроны до барона: в книге этих персонажей вывели из игры, но в «Дюне 3» они легко могут появиться

Тот случай, когда нарушить канон будет на пользу сюжету.

Дени Вильнёв уже доказал, что «Дюна» для него — не просто экранизация, а возможность переосмыслить вселенную Герберта для большого экрана. Две первые части аккуратно удерживали баланс между уважением к первоисточнику и авторским взглядом, но «Дюна: Часть третья» обещает стать куда смелее.

События будут опираться на роман «Мессия Дюны», однако очевидно, что режиссёр собирается расширить рамки истории и ввести персонажей, которых в книге вовсе нет.

Старые друзья и враги

Одним из таких станет Гурни Халлек, возвращение Джоша Бролина уже подтверждено. В оригинальном романе его линия заканчивается на Каладане, но Вильнёв, похоже, оставляет Гурни на Арракисе рядом с Полом.

Это логично: союзников у императора не так много, и фигура Гурни станет важным противовесом в атмосфере нарастающих заговоров.

Есть вероятность, что в повествование вернётся и император Шаддам IV. В книгах его судьба после поражения Коррино фактически не раскрывается, но в фильме его присутствие могло бы подчеркнуть сложные отношения Ирулан с отцом и добавить политической глубины её образу.

То же касается и других членов семьи Коррино: вполне возможно, Вильнёв введёт раньше времени Венсицию и её сына Фарадина, чтобы расширить линию дворцовых интриг и задать почву для будущих частей франшизы.

Родственники

Отдельный вопрос — барон Харконнен. Герберт оставил его мёртвым уже после первой книги, но «Дети Дюны» вводят куда более мрачный поворот: дух Владимира постепенно овладевает Алией Атрейдес, превращая её в инструмент разрушения Атрейдесов.

Вильнёв может сыграть на опережение и показать начало этой трансформации уже в третьем фильме, придавая образу Алии новой трагичности.

С высокой вероятностью мы вновь увидим леди Джессику. В книге она проводит время на Каладане, но логика подталкивает к её возвращению на Арракис. Бене Гессерит становятся одной из ключевых сил заговора против Пола, и отсутствие Джессики в этой линии выглядело бы странным.

К тому же финал второй части уже намекнул на разрыв героини с орденом, и Вильнёв вряд ли упустит возможность довести эту историю до кульминации.

«Дюна: Часть третья» станет фильмом, где прошлое встретится с будущим. Здесь, похоже, переплетутся линии «Мессии» и «Детей Дюны», а персонажи из разных книг появятся одновременно, чтобы события выглядели еще масштабнее и трагичнее.

