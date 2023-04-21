От матери взяла лучшее: ахнете, увидев честное фото дочери Гузеевой

Лариса Гузеева дважды становилась матерью: в 1992 году на свет появился ее сын Георгий, а спустя восемь лет — дочь Ольга. Телеведущая никогда не скрывала наследников от публики, но Ольга появляется в ее социальных сетях значительно чаще.

Так, недавно звезда «Жестокого романса» поделилась очередным кадром, на котором позирует с детьми. Гузеева нужно обнимает своих наследников и смотрит на них влюбленными глазами.

Снимок не остался без внимания подписчиков. Как отметили фанаты, Ольга становится все больше и больше похожа на свою мать в молодости и отличается красотой и харизмой, которые заметны даже на обычном фото. Пользователи Сети не сомневаются: девушка обязательно добьется успехов в модельном бизнесе и кинематографе благодаря такой эффектной внешности.