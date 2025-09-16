Меню
От машины из «Простоквашино» до штанов Трубадура: вспомните, какого цвета 5 деталей из мультфильмов СССР (тест)

16 сентября 2025 12:48
Задача для самых внимательных зрителей.
 

Осень — идеальное время, чтобы завернуться в плед, налить горячего чая и предаться приятной ностальгии. Что может быть лучше, чем пересматривать старые добрые советские мультфильмы? Они как тёплое воспоминание из детства, где каждый кадр наполнен уютом и добротой.

Но уверены ли вы, что помните их до мельчайших деталей? Мы проверим вашу память и внимательность самым красочным способом.

Вам предстоит вспомнить, какого цвета были те или иные предметы, персонажи или элементы в кадрах из пяти культовых мультфильмов. Не переживайте, если что-то забудете — главное, это тёплые эмоции и повод снова окунуться в атмосферу любимых историй.

Готовы проверить себя? Тогда вперёд, желаем удачи!

Фото: Кадры из мультфильма «Трое из Простоквашино» (1978)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
