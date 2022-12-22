От мальчика с ангельским лицом не осталось и следа: что стало с Шуркой из «Спартака и Калашникова»

В 2002 году на экраны вышел фильм «Спартак и Калашников», прославивший исполнителя главной роли Ярослава Рощина. Режиссер Андрей Прошкин утвердил 16-летнего подростка без всяких проб. Лишь увидев фотографию Рощина, постановщик понял, что это лучший кандидат на роль Шурки. Ярослав, как и его герой, был воспитанником детского дома и прошел через множество трудностей. Но зрители увидели на экранах лишь талантливого мальчика с ангельским лицом.

Юному актеру прочили дальнейшую карьеру, тем более что ему понравилось работать на площадке. Но Ярослав снялся всего в паре фильмов, после чего пропал. Оказалось, что подросток не захотел связывать свою жизнь с актерством. Рощин окончил ПТУ, получив специальность маляр-штукатур.

Сейчас 36-летний мужчина женат и воспитывает дочку. Узнать в брутальном и татуированном Ярославе Шурку Калашникова уже невозможно. Судя по соцсетям, Рощин много путешествует и часто отдыхает за рубежом. Живет вместе с семьей он в Карелии.