От Малахова не отличить: вот как выглядит Шаляпин спустя год после смерти жены

38-летний Прохор Шаляпин в прошлом году стал вдовцом. Его жена Татьяна Дэвис уже через пару недель после свадьбы, прошедшей в Лас-Вегасе, заразилась коронавирусом. Сначала женщина пыталась лечиться самостоятельно и прибегала к средствам нетрадиционной медицины. Поэтому, когда она обратилась в больницу, время было упущено. Дэвис скончалась через несколько недель лечения в больнице.

Новость о смерти жены Прохор встретил в Москве: он покинул США после госпитализации Татьяны. На некоторое время он приостановил участие в публичных мероприятиях, но в новом телесезоне вернулся на экраны. На днях в Telegram-канале Шаляпин показал снимок из студии проекта «Привет, Андрей!».

На фото он, радостно улыбаясь, позирует рядом с Татьяной Судец и Андреем Малаховым. Для мероприятия Прохор облачился в блестящий пиджак в сочетании с белыми брюками и рубашкой. А комментаторы в Сети обратили внимание, что прическа Шаляпина очень похожа на имидж Малахова — у мужчин густая и пышная шевелюра, которая требует укладки от стилиста.