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От Малахова не отличить: вот как выглядит Шаляпин спустя год после смерти жены

23 августа 2022 09:20
От Малахова не отличить: вот как выглядит Шаляпин спустя год после смерти жены

Шоумен появился в студии проекта «Привет, Андрей!».

38-летний Прохор Шаляпин в прошлом году стал вдовцом. Его жена Татьяна Дэвис уже через пару недель после свадьбы, прошедшей в Лас-Вегасе, заразилась коронавирусом. Сначала женщина пыталась лечиться самостоятельно и прибегала к средствам нетрадиционной медицины. Поэтому, когда она обратилась в больницу, время было упущено. Дэвис скончалась через несколько недель лечения в больнице.

От Малахова не отличить: вот как выглядит Шаляпин спустя год после смерти жены

Новость о смерти жены Прохор встретил в Москве: он покинул США после госпитализации Татьяны. На некоторое время он приостановил участие в публичных мероприятиях, но в новом телесезоне вернулся на экраны. На днях в Telegram-канале Шаляпин показал снимок из студии проекта «Привет, Андрей!».

На фото он, радостно улыбаясь, позирует рядом с Татьяной Судец и Андреем Малаховым. Для мероприятия Прохор облачился в блестящий пиджак в сочетании с белыми брюками и рубашкой. А комментаторы в Сети обратили внимание, что прическа Шаляпина очень похожа на имидж Малахова — у мужчин густая и пышная шевелюра, которая требует укладки от стилиста.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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