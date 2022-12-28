От любимого «русского» блюда принцессы Дианы вас бросит в дрожь: это есть невозможно

Даже после своей смерти принцесса Диана остается одной из самых популярных женщин в мире. Поклонников интересует все, что связано с королевой людских сердец, в том числе и то, какой еде она отдавала предпочтение. Правду об этом выдал бывший шеф-повар Кенсингтонского дворца Даррен Макгрейди.

Леди Ди не придерживалась строгих диет, но при этом тщательно следила за своим меню. Например, она не ела красное мясо, отдавала предпочтение рыбе, птице и овощам. Можно сказать, что Спенсер придерживалась правил здорового питания, которые в 80-е годы только зарождались.

Что же касается любимого блюда принцессы, то тут не обошлось без русской кухни. Диана не могла отказаться от свекольника, рецепт которого, правда, несколько изменила. Так, суп готовился из свеклы, лука, куриного бульона, молока и сметаны. Кроме того, Спенсер требовала, чтобы такой борщ ей подавали с йогуртом — получалось своеобразное русское блюдо на британский лад.