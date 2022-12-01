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Киноафиша Статьи От Лолиты нулевых ни следа: как сегодня выглядит повзрослевшая Ализе

От Лолиты нулевых ни следа: как сегодня выглядит повзрослевшая Ализе

1 декабря 2022 14:00
От Лолиты нулевых ни следа: как сегодня выглядит повзрослевшая Ализе

Звезда променяла сольную карьеру на кое-что другое.

Ализе Жакоте — яркий пример того, что каким бы популярным ни был артист, его слава не может длиться вечно. В нулевые певица была суперзвездой, несмотря на свой юный возраст, но все это в прошлом.

Имя исполнительницы прогремело на весь мир, когда ей было всего 16 лет. Засветившись в одном из конкурсов, она привлекла внимание Милен Фармер, которая поспешила предложить талантливой вокалистке сотрудничество.

От Лолиты нулевых ни следа: как сегодня выглядит повзрослевшая Ализе

Обладая невероятно привлекательными внешними данными, юная звездочка примерила на себя образ Лолиты, чем покорила публику. Многие называли ее эталоном красоты, но время шло и все менялось.

В 2010 году карьера знаменитости пошла на спад, вскоре она и вовсе пропала с радаров. Теперь от той самой Лолиты не осталось и следа. Сегодня Жакоте 37 лет, впрочем, и в этом возрасте она выглядит очаровательной. К слову, сольную карьеру Ализе променяла на социальные сети: она позиционирует себя как блогер и филантроп.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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