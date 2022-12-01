От Лолиты нулевых ни следа: как сегодня выглядит повзрослевшая Ализе

Ализе Жакоте — яркий пример того, что каким бы популярным ни был артист, его слава не может длиться вечно. В нулевые певица была суперзвездой, несмотря на свой юный возраст, но все это в прошлом.

Имя исполнительницы прогремело на весь мир, когда ей было всего 16 лет. Засветившись в одном из конкурсов, она привлекла внимание Милен Фармер, которая поспешила предложить талантливой вокалистке сотрудничество.

Обладая невероятно привлекательными внешними данными, юная звездочка примерила на себя образ Лолиты, чем покорила публику. Многие называли ее эталоном красоты, но время шло и все менялось.

В 2010 году карьера знаменитости пошла на спад, вскоре она и вовсе пропала с радаров. Теперь от той самой Лолиты не осталось и следа. Сегодня Жакоте 37 лет, впрочем, и в этом возрасте она выглядит очаровательной. К слову, сольную карьеру Ализе променяла на социальные сети: она позиционирует себя как блогер и филантроп.