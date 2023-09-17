От легенды, связанной со знаком Тельца, мурашки по коже: ахнете прочитав

Не секрет, что астрология в знакомой нам форме возникла именно в античности. Древние греки считали, что созвездия являются творениями богов. Кроме того, обитатели Олимпа даруют людям, появившимся на свет под тем или иным знаком, определенные таланты и достоинства. Рассказываем, с героем какой древней легенды античные мудрецы сравнивали Тельцов. Представители знака будут польщены такой параллелью.

Легенда о Тесее

Астрологи связывают с Тельцом древнегреческий миф о Тесее. Согласно легенде, он появился на свет в городе Троисене. Молодой человек от рождения обладал удивительной силой и стойкостью. Его отец, Эгей, был царем Афин, в свое время ему пришлось оставить любимую женщину и сына. Достигнув шестнадцати лет, Тесей отправился в Афины, чтобы найти отца.

Эгей был рад встрече с сыном, но все Афины в те времена были охвачены печалью. Царь Крита Минос каждый год забирал семь афинских юношей и семь девушек, чтобы принести их в жертву кровожадному чудовищу Минотавру, обитающему в Лабиринте.

Тесей решил помочь афинянам и отправиться на Крит, чтобы победить чудовище.

Привлекательный молодой человек выделялся на фоне других парней, прибывших на Крит - его сразу же заметила дочь Миноса, красавица Ариадна. Она решила спасти его от смерти и вручила волшебный клубок.

С его помощью Тесей мог найти выход из Лабиринта, в центре которого ждал своих жертв Минотавр. Чудовище с телом человека и головой быка испугало бы любого, но только не отважного юношу - он умело расправился с Минотавром и освободил Афины от страшной дани.

С помощью нити Ариадны герой и спасенные юноши и девушки выбрались из Лабиринта.

Вместе с ними в Афины отправилась дочь царя Миноса, но в пути их настиг бог Дионис - как оказалось, по воле богов Ариадна должна была стать его женой. Противиться божествам никто не посмел.

Финал мифа печален. Обычно корабль с Крита возвращался с черными парусами в знак скорби по жертвам, но Эгей взял с сына слово - заменить их на белые в случае победы. В спешке Тесей забыл это сделать, и Эгей, увидев в море корабль под траурным парусом, бросился со скалы.

По мнению астрологов, Тельцы, так же как и Тесей, наделены удивительной внутренней силой.

Они проявляют храбрость там, где другие растерялись бы. Подобно отважному юноше из древнегреческого мифа, они всегда готовы прийти на помощь окружающим.