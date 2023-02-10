От кучерявого красавца россиянки сходили с ума: сегодня его фото проберет до мурашек

Бразильские мыльные оперы давно уступили место турецким сериалам. Несмотря на это, зрительницы помнят, в кого были влюблены в нулевые. Одним из секс-символов того времени стал Маркус Палмейра.

Актер блистал на экране, сыграв в сериале «Берег мечты». Тогда он был кучерявым молодым красавцем, от одного вида которого россиянки сходили с ума. Сегодня же его фото проберет до мурашек любого.

В свои 59 лет артист пытается молодиться и носит серьгу в ухе. Впрочем, это не помогает — из-за густой растительности на лице звезда экрана выглядит старше своих лет и напоминает человека без определенного места жительства.

Известно, что карьера знаменитости застопорилась в конце двухтысячных. Теперь он редко появляется на публике и отказывается от интервью. К слову, о личной жизни актера известно лишь то, что оба его брака закончились разводом.