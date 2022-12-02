От крохи в очках ни следа: в этой пышке вы никогда узнаете «маленькую мисс Счастье»

Актриса уже совсем не та.

В 2006 году вышла комедийная драма «Маленькая мисс Счастье», завоевавшая массу престижных наград и зрительскую любовь. Главную героиню сыграла восьмилетняя Эбигейл Бреслин, которую даже номинировали на «Оскар».

Для молодой актрисы эта роль стала далеко не первой в карьере. Ранее она уже снималась в картинах «Знаки» и «Дневники принцессы 2: Как стать королевой».

После съемок в фильме «Маленькая мисс Счастье» Бреслин продолжила кинокарьеру. Многие ленты с ее участием становились популярными, только вот узнать в них ту очаровашку Олив уже невозможно.

С возрастом Эбигейл Бреслин сильно изменилась. Теперь она яркая блондинка, а ее фигура обрела женственные очертания. Актриса продолжает активно сниматься и по сей день. Ежегодно с ее участием выходит как минимум одна картина. На счету Эбигейл также есть главные роли.

О личной жизни 26-летней Бреслин не так много информации. По обрывочным сведениям, она помолвлена со своим давним бойфрендом.