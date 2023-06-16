От Кравченко из Comedy Woman взгляд не отвести: преображение поразительное

Мария Кравченко прославилась благодаря шоу Comedy Woman. Ее образ «гопницы» понравился многим зрителям. После ухода из передачи Кравченко пережила немало потрясений, но ей удалось выйти из них достойно.

В 2015 году Мария стала матерью в третий раз. Но это радостное событие омрачилось тем, что девочка родилась больной, и врачи боролись за ее жизнь целый год. К счастью, ребенка спасли, а вот перенесенный стресс сильно ударил по здоровью Кравченко. Артистка заболела ковидом, который спровоцировал алопецию — облысение. На этом злоключения Марии не кончились. На съемках шоу «Новые звезды в Африке» она упала в голодный обморок, чем шокировала зрителей и участников.

Но сегодня все это осталось позади. 38-летняя звезда Comedy Woman выглядит потрясающе после преображения: светлые волосы, эффектный и лаконичный макияж, роскошные ресницы. Даже на заре своей карьеры Мария не была такой привлекательной. Во времена Comedy Woman артистка обладала непримечательной и обыкновенной внешностью. Зато теперь от нее не отвести глаз.