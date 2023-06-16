От Кравченко из Comedy Woman взгляд не отвести: преображение поразительное
Достойно пережила мрачные времена.
Мария Кравченко прославилась благодаря шоу Comedy Woman. Ее образ «гопницы» понравился многим зрителям. После ухода из передачи Кравченко пережила немало потрясений, но ей удалось выйти из них достойно.
В 2015 году Мария стала матерью в третий раз. Но это радостное событие омрачилось тем, что девочка родилась больной, и врачи боролись за ее жизнь целый год. К счастью, ребенка спасли, а вот перенесенный стресс сильно ударил по здоровью Кравченко. Артистка заболела ковидом, который спровоцировал алопецию — облысение. На этом злоключения Марии не кончились. На съемках шоу «Новые звезды в Африке» она упала в голодный обморок, чем шокировала зрителей и участников.
Но сегодня все это осталось позади. 38-летняя звезда Comedy Woman выглядит потрясающе после преображения: светлые волосы, эффектный и лаконичный макияж, роскошные ресницы. Даже на заре своей карьеры Мария не была такой привлекательной. Во времена Comedy Woman артистка обладала непримечательной и обыкновенной внешностью. Зато теперь от нее не отвести глаз.