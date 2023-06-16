От красоты одни несчастья: что стало с советской студенткой, которой восхищался весь мир

Зачастую красоту ассоциируют с успехом, считая, что привлекательная внешность способна открыть почти любые двери. Но пример Екатерины Парфеновой показывает обратное.

Светловолосая девочка с вздернутым носиком и пронзительным взглядом прославилась на весь Союз, появившись в мелодраме «Выше радуги». Юная актриса стала кинозвездой, но выбрала для себя иной путь.

В студенческие годы она всерьез занялась моделингом и представляла советских студенток на мировых конкурсах. Очаровательной блондинкой восхищались все иностранцы, но это не помогло ей избежать неудач в личной жизни. За красавицей ухаживал обеспеченный бизнесмен, а также один американский миллионер. Но оба брака закончились разводом и громкими скандалами. К тому же расставание со вторым супругом сильно ударило по нервной системе Екатерины, которая на время оказалась прикована к кровати.

Единственным утешением красавицы стали дети. Она уделяет их воспитанию много внимания, из-за чего редко появляется на публике. Хотя даже в 50 лет выглядит привлекательнее многих молодых моделей.