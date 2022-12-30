От красоты ни следа: любая россиянка не смогла бы устоять перед молодым и горячим Петросяном

Многие удивятся, но на этих фотографиях один и тот же человек.

Публика уже так привыкла к пожилому юмористу Евгению Петросяну, что мало кто сможет представить его молодым.

Первые выступления на сцене в качестве профессионального актёра начались, когда ему было всего 17 лет. Дебют на телевидении случился в этом же возрасте, и с тех самых пор он продолжает сниматься и заниматься творчеством. Зрители видели, как молодой человек рос в профессиональном плане, и не заметили, как комедиант состарился.

Однако если сравнить фотографии юного Петросяна с недавними его снимками, то можно сильно удивиться.

Юный Евгений Ваганович был настоящим мачо. Объемная причёска, волевые черты лица и выразительные глаза могли свести с ума любую девушку. Но сегодня эта красота пропала. Единственное, что сумел сохранить пожилой юморист — это привычку закусывать нижнюю губу.