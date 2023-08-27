От красоты не осталось и следа: как выглядит советская актриса, перед которой никто не мог устоять

Наталья Фатеева в советские годы считалось одной из самых привлекательных актрис. На экране она воплощала образы соблазнительниц, настоящих красавиц, перед которыми никто не смог бы устоять.

Всесоюзная слава пришла к ней после роли в комедии «Три плюс два». Даже на съемочной площадке артистка не осталась незамеченной — Андрей Миронов влюбился в нее без памяти и даже предложил руку и сердце.

Однако Фатеева отказала актеру: к тому моменту у нее за плечами уже было два развода, и молодой коллега казался ей слишком безответственным. Вместо любовных отношений артистка посвятила себя карьере, став востребованной звездой.

Даже в 2000-х годах она продолжала сниматься, правда уже только в эпизодических ролях. И за это время зрители своими глазами могли увидеть, как меркнет красота Фатеевой.

С возрастом она утратила очарование и легкость, превратившись в типичную пенсионерку. 10 лет назад артистка прекратила сниматься и с тех пор живет затворницей.