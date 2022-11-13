От красоты можно сойти с ума: дочь Табакова от Зудиной стала совсем взрослой и восхитила россиян
Стала настоящей красоткой.
У Марины Зудиной и покойного Олега Табакова двое общих детей. Старший сын, Павел, стал известным актером и успел обзавестись дочкой Мией, а младшая, Мария, учится в десятом классе. Зудина гордится своими сыном и дочерью и часто делится фото с детьми в соцсетях. Многие отмечают, насколько похорошела юная Маша, и как звездная наследница похожа на красавицу-мать.
Поклонников Марины Зудиной привел в восторг снимок ее дочери, на котором Маша запечатлена в шикарном платье и с вечерним макияжем.
«Хорошенькая девочка!», «Мария красавица. Какие глаза!», «Улыбка мамина, красотка», «Красивая очень!», «Богиня», «Красивая девочка. На Марину похожа, но глаза голубые папины...», — писали подписчики.