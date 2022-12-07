От красоты модели ни следа: как живет и выглядит бывшая жена Панина, у которой он отобрал дочь
Мечтает воссоединиться с дочерью.
Юлия Юдинцева была востребованной моделью, когда познакомилась с известным актером Алексеем Паниным. У влюбленных родилась дочь Анна – казалась, впереди яркую пару ждала семейная идиллия, но история любви закончилась грандиозным скандалом.
Юдинцева ждала от любимого предложения руку и сердца, по Панин все чаще напивался и проводил время в обществе других женщин.
Юлия решила разойтись с горе-возлюбленным и уехать вместе с дочерью, однако актер расставаться с девочкой не хотел.
В итоге Алексей Панин забрал дочь – и сейчас они живут вместе за границей. А Юлия Юдинцева, которая даже постарела от многочисленных переживаний, мечтает только о том, как вернуть своего ребенка и ходит на ток-шоу за правдой.