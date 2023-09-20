От красоты главной грузинки советского кино не осталось и следа: неспроста пропала

Ариадна Шенгелая прославилась как одна из самых красивых актрис советского экрана. Сначала она построила карьеру в Москве, а после — в Грузии. В ее фильмографии числятся «Евгения Гранде», «Не горюй!» и другие работы. Однако мало кто из поклонников знает, почему Ариадна решила оставить свою работу.

Дело в том, что в 2003 году звезда экрана осталась вдовой: скончался ее второй муж Игорь Копченко. Чтобы справиться с горем, она из Москвы переехала в Тбилиси, где жила на пике своей карьеры, и полностью закрылась от публики.

Как отмечали зрители, уже по последним ролям артистки заметно, как сильно годы сказались на ее внешности. Шенгелая потеряла свою красоту и стала похожа на самую обычную бабушку.

И в итоге звезда сцены оставила свою карьеру. Последние годы она живет в окружении близких и все время тратит на дочерей и внуков, отказываясь общаться с публикой.