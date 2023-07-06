От «Красотки» стоит держаться подальше: надо же так запустить себя

Звезда культового фильма «Красотка» Джулия Робертс уже давно входит в список самых неухоженных артистов Голливуда. Актриса игнорирует базовые правила ухода за собой, поэтому окружающие от нее просто шарахаются.

Робертс не скрывает, что редко принимает душ. Свое решение артистка объясняет просто — так она экономит воду. Кроме того, Джулия не приветствует использование дезодорантов и прочих парфюмерных средств. Гели и мыло тоже, видимо, попали в черный список Робертс. То, что от актрисы дурно пахнет, признают даже ее верные поклонники.

Также артистка не избавляется от волос на ногах и в подмышках. Об этом она заявила еще в нулевые годы, когда мода на гладкие тела была неоспоримой. Смелое решение Робертс тогда повергло в шок всю мировую общественность. Но «красотку» ничуть не смущает ее репутация неряхи и грязнули. Джулия не раз говорила, что ей нравится свой, родной запах тела. То, что он отпугивает окружающих, актрису тоже мало волнует.