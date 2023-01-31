От красотки с соболиными бровями ни следа: ахнете, увидев звезду 90-х сегодня (фото)

Пока одни актеры снимаются в огромном количестве проектов, но не могут остаться в памяти зрителей, другим достаточно всего пару раз появиться на больших экранах, чтобы заслужить всенародную любовь. К числу вторых относится Ирина Маркова, в фильмографии которой значатся всего лишь две картины.

Публика прониклась симпатией к главной героине ленты «Шоу-бой», которую воплотила непрофессиональная актриса. Затем Маркова появилась в картине «Настя». В ней знаменитости также досталась главная роль — на больших экранах она предстала красавицей с соболиными бровями, раз и навсегда покорившей сердца зрителей.

Маркова стала звездой 90-х, но закрепить свой успех в кинематографе ей было не суждено. Знаменитость решила завершить актерскую карьеру и посвятила себя семье — вышла замуж и родила двух дочек. Сегодня она активно ведет социальные сети, где делится своими снимками. Интернет-пользователи не без сожаления отмечают, что от той юной красотки не осталось и следа — с годами внешность артистки сильно изменилась.