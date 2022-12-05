От красотки ни следа: посмотрите, в кого превратилась Келли из «Беверли-Хиллз 90210»

Сериал «Беверли-Хиллз 90210» на протяжении 10 лет заставлял зрителей не отрываться от экранов. Многие с огромным интересом наблюдали за жизнью золотой американской молодежи. К тому же в проекте снимались актрисы, которые могли похвастаться невероятно привлекательной внешностью, так что любоваться на них было одно удовольствие.

Оказалась в их числе и Дженни Гарт, исполнившая роль Келли Тейлор. Нежная блондинка с кукольным личиком была пределом мечтаний всех мужчин. Впрочем, с тех пор звезда кардинальным образом изменилась: от той красотки не осталось и следа.

На внешности артистки сказалась непростая личная жизнь. Знаменитости пришлось не раз пережить развод, в том числе и из-за измены со стороны мужа. Из-за переживаний Гарт сильно похудела и выглядела изможденной. Ситуация несколько изменилась с появлением в ее жизни Дейва Абрамса, за которого она вышла замуж спустя восемь месяцев отношений.

Третий по счету брак тоже едва не распался, но в итоге супругам удалось преодолеть все разногласия. Артистка сумела сохранить семью, но не свою некогда обольстительную внешность. За прошедшие годы, к огорчению поклонников, Гарт сильно постарела.