От красотки из «Универа» ни следа: истощенная Самбурская напугала фанатов (фото)

Настасья Самбурская обрела известность, снявшись в сериале «Универ. Новая общага». На красавицу-актрису заглядывались миллионы, но с тех пор утекло немало воды и знаменитость сильно изменилась.

Во время съемок в популярном проекте артистка могла похвастаться довольно аппетитной фигурой. Однако затем она увлекалась спортом и обзавелась накачанными мышцами. Были те, кто восхищались силой воли звезды, но большинство поклонников испытали горькое разочарование.

Многие из них твердили, что эффектная брюнетка стала похожа на «мужика», но Самбурской до едкой критики не было никакого дела. Знаменитость продолжила совершенствовать свое тело. На днях она опубликовала новое фото, на котором запечатлена в одном бикини.

В подписи к снимку Настасья уточнила, что придерживается особой диеты по настоянию своего врача-диетолога. Результат не заставил себя ждать. По словам актрисы, ее вес опустился до отметки в 58,5 килограммов. Но радоваться за Самбурскую подписчики не спешили. Вид истощенной знаменитости напугал фанатов.