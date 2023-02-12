От красотки из «Неспящих в Сиэтле» оторопь берет: ей уже 61 год (фото)

Карьера Мег Райан была поистине успешной. Многие картины, в которых снялась актриса, приобрели статус культовых. Режиссеры были готовы выстраиваться в очередь перед артисткой, пока та не совершила роковую ошибку.

Когда-то знаменитость могла похвастаться редкой красотой — от нее было невозможно оторвать глаз. Однако Райан решила сделать пластическую операцию, за что и поплатилась.

Звезда экрана изменила форму губ, глаз, а также подбородка. Вскоре ее лицо буквально поплыло, что не осталось не замеченным публикой. К тому же со временем ситуация только ухудшалась.

Сегодня от той самой красотки из «Неспящих в Сиэтле» не осталось и следа — от внешности 61-летней знаменитости берет оторопь. Хейтеры отмечают, что губы артистки стали неестественно большими, к тому же она лишилась своих некогда густых и блестящих волос. К слову, Райан по-прежнему снимается в кино, но о былом успехе речи не идет.