От красотки-гота ни следа: настоящая Уэнсдэй Аддамс повергнет в шок (фото)

Нашумевший сериал «Уэнсдэй» вдохнул в персонажа новую жизнь. Однако сегодня мало кто вспомнит первую исполнительницу роли готической девочки в телешоу «Семейка Аддамс», выходившем в 60-х годах.

Маленькую Уэнсдэй сыграла Лиза Лоринг. К сожалению, совсем недавно актриса скончалась после перенесенного обширного инсульта в возрасте 64 лет. Последние дни жизни Лоринг провела в больнице и находилась на аппарате жизнеобеспечения. Накануне смерти актриса выглядела сильно постаревшей и болезненной с глубокими морщинами и залысинами. В ней уже было невозможно узнать ту очаровательную девочку с косичками.

Свою самую знаковую роль в карьере Лиза сыграла в шесть лет. Сериал «Семейка Аддамс» выходил два года и сделал Лоринг восходящей звездой экрана. В 60-х она продолжала сниматься в ситкомах, а в 80-х Лиза появлялась в мыльных операх и малоизвестных хоррорах. В 90-х актриса страдала зависимостью от запрещенных препаратов, но смогла побороть недуг. Лоринг четыре раза выходила замуж, но все браки быстро распадались. У Лизы остались две дочери, которые были с матерью в ее последние дни жизни.