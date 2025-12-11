Меню
Киноафиша Статьи От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни

От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни

11 декабря 2025 15:13
Кадры из мультфильмов

Шамаханская царица везде одинаково хороша.

Согласитесь, мультгерои бывают очень разными. Одни – милые и обаятельные, другие – величественные или даже пугающие в своей сказочной сущности. Но что, если вырвать их из привычной анимационной стихии и перенести в мир живого кино?

Как выглядели бы их лица, лишенные условной мультяшности, но наполненные реальными эмоциями? Как передать магический взгляд или нечеловеческую грацию с помощью реального актера или современных технологий?

Сегодня, благодаря ИИ, мы можем попробовать заглянуть в эту альтернативную реальность. Так что предлагаем посмотреть, как бы изменились герои 10 советских и российских мультфильмов, если бы их сыграли реальные люди.

«Сказка о золотом петушке»

От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни

«Русалочка»

От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни

«Снежная королева»

От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни

«Три богатыря»

От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизниОт красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизниОт красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни

«Золушка»

От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни

«Бременские музыканты»

От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни

«Двенадцать месяцев»

От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни

«Аленький цветочек»

От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни

«В синем море, в белой пене...»

От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни

«Каникулы в Простоквашино»

От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни

Ранее мы писали: За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик

Фото: Кадры из мультфильмов «В синем море, в белой пене...», «Три богатыря и Наследница престола» (2018)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
