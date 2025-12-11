От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни

Согласитесь, мультгерои бывают очень разными. Одни – милые и обаятельные, другие – величественные или даже пугающие в своей сказочной сущности. Но что, если вырвать их из привычной анимационной стихии и перенести в мир живого кино?

Как выглядели бы их лица, лишенные условной мультяшности, но наполненные реальными эмоциями? Как передать магический взгляд или нечеловеческую грацию с помощью реального актера или современных технологий?

Сегодня, благодаря ИИ, мы можем попробовать заглянуть в эту альтернативную реальность. Так что предлагаем посмотреть, как бы изменились герои 10 советских и российских мультфильмов, если бы их сыграли реальные люди.

«Сказка о золотом петушке»

«Русалочка»

«Снежная королева»

«Три богатыря»

«Золушка»

«Бременские музыканты»

«Двенадцать месяцев»

«Аленький цветочек»

«В синем море, в белой пене...»

«Каникулы в Простоквашино»

Ранее мы писали: За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик