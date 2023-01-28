От красавчиков теперь воротит нос: с кем обрела счастье актриса, которую Матвеев бросил ради Боярской

Первым мужем Яны Сексте стал признанный красавец российского кинематографа Максим Матвеев. Но внешность оказалась обманчива, и всего через два года супруг нашел счастье в объятьях Елизаветы Боярской.

Бывшая жена простила изменника и даже постаралась сохранить приятельские отношения, чтобы не подрывать работу их общего благотворительного фонда. Однако актриса усвоила урок и следующий ее избранник не отличается яркой и привлекательной внешностью.

Зато мужчина заботлив и внимателен, что важно для любой женщины.

С Дмитрием Мариным артистка познакомилась в театре, и это встреча стала для нее судьбоносной. Возлюбленные некоторое время жили на две страны, но их чувства были слишком сильны. Поэтому они решили сыграть свадьбу и вскоре начали жить вместе. Сейчас они воспитывают прекрасную дочку и наслаждаются друг другом.