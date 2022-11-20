От красавца фабриканта не осталось и следа: внешность Кабанова из группы «Корни» вызывает оторопь

После победы на первой «Фабрике звезд» группа «Корни» прогремела на всю Россию. В этих четверых красавчиков были влюблены миллионы девушек. Спустя 20 лет исполнители заметно изменились, а в Алексее Кабанове и вовсе не узнать его прежнего.

39-летний Алексей Кабанов по-прежнему поет в культовой группе. 9 лет назад артист женился, а в 2014 году на свет появилась его единственная дочь Алиса.

Чтобы семья жила в достатке, Кабанов занимается инвестициями.

Одно время Алексей Кабанов запустил себя и сильно поправился, однако в этом году на телешоу и в интернет-передачах артист вновь предстал стройным моложавым красавцем.