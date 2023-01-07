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От королевы красоты ничего не осталось: гляньте на подружку Шварценеггера 35 лет спустя

7 января 2023 21:00
От королевы красоты ничего не осталось: гляньте на подружку Шварценеггера 35 лет спустя

Мария Кончита Алонсо удивила пользователей Сети преображением.

В юности Мария Кончита Алонсо и не задумывалась о карьере актрисы. Она активно участвовала в разных конкурсах красоты. Девушка представляла Венесуэлу на «Мисс Мира» и вошла в пятерку победительниц. После этого она начала записывать сольные песни, одна из них стала саундтреком к фильму, что и помогло Марии пробиться в Голливуд.

Ее дебют на экране состоялся в картине «Москва на Гудзоне» 1984 года. А спустя три года красотка сыграла подружку Шварценеггера в фильме «Бегущий человек». Дальнейшие роли Алонсо не получили такой широкой известности: она снималась преимущественно в эпизодах телесериалов. Зато в соцсетях 65-летняя актриса ведет насыщенную деятельность, часто выкладывая новые снимки. Некоторых из ее кадров разочаровывают комментаторов.

От королевы красоты ничего не осталось: гляньте на подружку Шварценеггера 35 лет спустя

«Еще ничего выглядит, хотя и лицо сильно „натянула“», «Вся в пластике, стала похожа на китаянку», «Уже совсем не красавица!», «Пластика делает всех только страшнее», — отметили подписчики Марии.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, кадр из фильма «Бегущий человек», 1987
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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