От королевы красоты ничего не осталось: гляньте на подружку Шварценеггера 35 лет спустя

В юности Мария Кончита Алонсо и не задумывалась о карьере актрисы. Она активно участвовала в разных конкурсах красоты. Девушка представляла Венесуэлу на «Мисс Мира» и вошла в пятерку победительниц. После этого она начала записывать сольные песни, одна из них стала саундтреком к фильму, что и помогло Марии пробиться в Голливуд.

Ее дебют на экране состоялся в картине «Москва на Гудзоне» 1984 года. А спустя три года красотка сыграла подружку Шварценеггера в фильме «Бегущий человек». Дальнейшие роли Алонсо не получили такой широкой известности: она снималась преимущественно в эпизодах телесериалов. Зато в соцсетях 65-летняя актриса ведет насыщенную деятельность, часто выкладывая новые снимки. Некоторых из ее кадров разочаровывают комментаторов.