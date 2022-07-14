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От Киркорова не отличить: народ ахнул при виде сына Стоцкой

14 июля 2022 15:04
От Киркорова не отличить: народ ахнул при виде сына Стоцкой

Фанаты не оставляют без внимания личную жизнь певицы.

Анастасия Стоцкая шокировала поклонников и показала, как выглядит ее наследник Александр. Как уверены пользователи Сети, сына артистки не отличить от Филиппа Киркорова.

Последние несколько лет прославленная актриса сталкивается с домыслами, связанными с отцовством ее детей. Как уверены многие фанаты, отцом Александра является Филипп Киркоров. В качестве доказательств поклонники вспоминают и роман артистов, и схожесть предполагаемых родственников. В связи с этим Стоцкая даже перестала показывать своего сына без солнцезащитных очков и постаралась как можно реже публиковать фотографии с ним в своих социальных сетях, однако недавно сделала исключение.

От Киркорова не отличить: народ ахнул при виде сына Стоцкой

В своем блоге артистка поделилась серией снимков, сделанных во время прогулки с наследниками. На фотографиях можно заметить, как сильно изменился Александр за последнее время. Как отметили внимательные поклонники, теперь он еще больше похож на Киркорова, а особенно это заметно на фотографиях, где Александр позирует без очков, с открытыми глазами.

«Вылитый Киркоров», — уверены подписчики.

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Стоцкая же предпочла никак не комментировать домыслы пользователей Сети. Ранее знаменитость отмечала, что отцом ее детей является предприниматель Cергей Абгарян, а вся схожесть с музыкантом — это всего лишь совпадение.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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