От Кейт Миддлтон потребовали сменить имя: причину глупее не придумаешь

Кейт Миддлтон никогда не жаловалась на свою жизнь после того, как вышла замуж за принца Уильяма и стала членом британской королевской семьи. И тем не менее на ее долю выпало немало испытаний.

Правду об участи принцессы Уэльской в своих мемуарах под названием «Запасной» выдал принц Гарри. В частности, герцог рассказал, что до свадьбы Миддлтон столкнулась с неожиданным требованием родных своего возлюбленного.

Карл III и его супруга Камилла Паркер-Боулз хотели, чтобы избранница Уильяма сменила свое имя. Причину глупее не придумаешь, но супруги заявили, что в Букингемском дворце достаточно тех, чье имя начинается с английской буквы C, поэтому попросили Кейт заменить ее на K.

Другим аргументом было то, что из-за одинаковых заглавных букв имен может возникнуть путаница с личными монограммами. Как бы там ни было, Миддлтон не стала идти на поводу у будущих родственников и осталась при своем.