От кавалеров отбоя не было: самая некрасивая звезда СССР разбила сотни мужских сердец

Гликерия Богданова-Чеснокова с юных лет была уверена в своей красоте. Она ни на секунду не сомневалась, что привлекательнее большинства ровесниц, хотя на самом деле была абсолютно заурядной, а крупный нос и вовсе делал ее почти дурнушкой. Поэтому Гликерия искренне не понимала смеха жюри, исполняя при поступлении в театральную школу «Танец красотки, разбивающей сердца». Поразительно, но, будучи далеко не красавицей, актриса умудрилась разбить немало сердец.

Артистка всегда была уверена в себе и полна чувства собственного достоинства, и это пленяло мужчин сильнее, чем милое личико. При первой встрече с режиссером Дмитрием Васильчиковым Гликерия отвесила ему пощечину. После этого Васильчиков несколько месяцев осыпал ее цветами и извинениями. Ради него Гликерия ушла от актера Николая Черкасова.

Отношения долго не прожили, и Гликерия подала на развод. Васильчиков был так обижен, что забрал маленькую дочь Лиду и не позволял актрисе даже говорить с ней. Актриса нашла свое счастье с коллегой Семеном Чесноковым, но потеряла мужа и дочь во время Великой Отечественной войны.

Сама Гликерия Богданова-Чеснокова скончалась лишь в 1983 году, в возрасте 83 лет. Лишь в конце жизни она смогла найти потерянного внука, сына дочери Лидии. Как и все мужчины в ее жизни, внук просто обожал бабушку и до последних дней был рядом.