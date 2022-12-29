От Каттани в «Спруте» были без ума все: его дочь не ударила в грязь лицом (фото)

Поклонники не скупятся на комплименты в ее адрес.

Микеле Плачидо покорил советских зрителей своей игрой в сериале «Спрут», перевоплотившись в комиссара Каттани. Миллионы поклонниц признавались в любви артисту и ценили его не только за привлекательность, но и за талант. При этом, как оказалось, его дочь от актрисы Симонетты Стефанелли Мария решила продолжить дело родителей.

Впервые на экранах Мария появилась в 1993 году. Она приняла участие в картине «Четыре храбреца», где также снимался и Плачидо-старший. Международный кинематограф она решила покорять в 2007 году, когда приняла участие в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», которой занимались итальянцы, французы, русские и немцы.

Помимо этого, артистка занималась и своей музыкальной карьерой. Она выпустила два альбома, которые были тепло приняты публикой и только увеличили армию ее фанатов.

Сегодня Плачидо является одной из самых успешных актрис Италии и нередко получает приглашения из Голливуда. Артистка смогла покорить публику своим талантом и достойно продолжила актерскую династию, еще сильнее прославив фамилию Плачидо.