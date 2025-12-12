От каравая до дичи: пируем по рецептам из «Трех богатырей» — Илья и князь Владимир питались так

Меню
12 декабря 2025 17:38
Кухня Киевской Руси по версии — правда или выдумка?

Культовые застолья из «Трёх богатырей» — это отдельная часть мультвселенной. Ломящиеся столы создают образ былинного изобилия, но где здесь исторические корни, а где чистая сказка?

Разберём главные блюда с экрана по косточкам, которые не раз пытались адаптировать в Сети.

Мясной рулет: княжеская дичь?

В мультфильме на свадьбе Елисея мы видим сочный, томлёный рулет. Идея мясного блюда, свёрнутого с начинкой и запечённого, для древнерусской кухни не чужда.

Ближе всего к нему «зверь верчёный» — крупный кусок дичи на ро́жне. Однако не берите привычную горчицу для натирки, она как массовая приправа пришла на Русь ощутимо позже этапа богатырей.

А вот мёд как основа для сладко-кислых подлив и маринадов — абсолютно аутентичен. Так что, если заменить горчицу на, скажем, толчёные ягоды или кислые щи, получится вполне историчное блюдо.

Мини-рецепт: свиную корейку разрезать «книжкой», отбить. Натереть смесью мёда, соли, толчёного чеснока и сушёной мяты, для кислинки добавить ягоды. Плотно свернуть в рулет, перевязать нитью, запекать на противне с небольшим количеством бульона или сметаны.

Трехъярусный каравай: сакральный символ

Этот гигантский крашеный каравай — центр свадебного пира. Сакральный хлеб, каравай, действительно был главным обрядовым блюдом. Но его размер и сложная трёхъярусная структура — чистая гипербола для зрелищности. Яркий цвет теста достигался натуральными соками: свекольным, шафранным, соком моркови или зелёных злаков.

Мини-рецепт: приготовить дрожжевое тесто на опаре. Большую часть оставить для основы, а из меньшей части сплести тонкие «колосья» или косы для украшения. Выпекать в печи. Для цвета можно слегка смазать поверхность настоем шафрана или свёклы.

Вареники с олениной: полуправда из муки и дичи

Идея мучных изделий с мясом, отваренных в воде, на Руси существовала (предшественники пельменей). Но вот начинка из чистой оленины — красивое преувеличение.

Дичь (оленина, кабан) действительно была доступна, особенно для княжеской охоты. Однако в массовой кухне для начинки чаще использовали более доступное мясо (баранину) или сочетание мяса и сала с крупой. Вот такие бы и предпочел Илья Муромец, сторонник простой кухни.

Мини-рецепт: замесить крутое тесто из муки, воды и яйца. Для начинки смешать рубленую оленину (или другое мясо вроде говядины) со шпиком, луком, солью и перцем. Слепить вареники, отварить в подсоленной воде. Подавать со сметаной или топлёным маслом.

Кухня «Трёх богатырей» — не историческая реконструкция, а красивая адаптация на тему. Она создаёт ощущение изобилия и хлебосольности Руси через узнаваемые блюда. Главное — после просмотра хочется не спорить о рецептах, а сесть за общий стол и крикнуть: «Тащите меда русского, да побольше!».

Фото: Кадр из серии мультфильмов «Три богатыря»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
