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От измены до развода: Копосовой тяжело вспоминать «След», ведь пока сериал объединял семьи у экрана, ее — рушилась

28 июня 2025 14:44
От измены до развода: Копосовой тяжело вспоминать «След», ведь пока сериал объединял семьи у экрана, ее — рушилась

Безостановочные съемки сказались и на здоровье актрисы. 

Галина Николаевна Рогозина, полковник ФЭС — главное действующее лицо сериала «След». А Ольга Копосова блестяще сыграла ее.

Сильная, сдержанная, уверенная — она моментально стала символом проекта. Только вот мало кто знал, какой ценой.

Успешная карьера — и жизнь под откос

Когда «След» ворвался в эфир, Копосова уже была актрисой с опытом: дебют у Самсона Самсонова, съёмки с Абдуловым и Джигарханяном, учёба у Гнесиных. Но только роль Рогозиной сделала её по-настоящему узнаваемой.

От измены до развода: Копосовой тяжело вспоминать «След», ведь пока сериал объединял семьи у экрана, ее — рушилась

График был адским — по 12 часов в день, почти без выходных. И если в кадре она выглядела непрошибаемой, то за кадром всё рассыпалось.

Муж — бизнесмен Владлен Горелик — сначала принимал успех жены с пониманием. Цветы, ужины, общие планы. А потом начались упрёки. Из-за съёмок Ольга исчезала из дома.

От измены до развода: Копосовой тяжело вспоминать «След», ведь пока сериал объединял семьи у экрана, ее — рушилась

Он ревновал её к работе, закатывал скандалы. А потом появилась другая женщина. Всё закончилось банально: они сели, поговорили и разошлись. Вот так, пока миллионы семей смотрели за ее Рогозиной по ТВ, личная жизнь актрисы рассыпалась как песочный замок.

Сильная в жизни, как и на экране

Это был не первый удар. Первая любовь Ольги, югослав Михайло, умер в 1997 году. У него был сын, и она многое взяла на себя. Потом — Владлен, потом рак. Диагноз, который ломает.

Но Копосова прошла и это. Вернулась на съёмочную площадку и снова стала Рогозиной. Потому что не умеет иначе.

Сейчас её сын Глеб вырос, а сама Ольга, несмотря ни на что, по-прежнему играет сильный и волевых женщин, как и она сама. Логику взяли в заложники: у «Следа» 3000+ серий, и россияне выбрали самые дикие из них — от секса в космосе до мертвого пельменя.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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