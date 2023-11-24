От истинного смысла сказки Андерсена хочется плеваться: вот о чем «Гадкий утенок»

Ганс Христиан Андерсен — один из самых известных писателей в мире. Его сказки нравятся не только детям, но и взрослым. И не зря: во многие заложен глубокий смысл.

Историю о гадком утенке, например, годами трактовали как притчу о внешней и внутренней красоте. Но оказалось, что литератор писал не только о том, что отличаться от других — это нормально.

Истинный смысл сказки куда менее приятен и воодушевляющ. Птенец лебедя, по замыслу Андерсена, это аристократ. А утки, гуси, куры — простолюдины, среди которых он оказался.

Высокородному ребенку приходится сложно среди сверстников, которые его не понимают. И здесь у читателя может возникнуть противоречие. С одной стороны, травля — это плохо всегда и в любом случае. С другой, простолюдины-утки описаны в рассказе совсем уж неприглядно, с явным пренебрежением.