От искренней пышки ни следа: Марию Петровскую из «Дома-2» не узнать (фото)

Мария Петровская была одной из самых ярких участниц «Дома-2». Она покорила зрителей и своих однополчан добродушием и искренностью. Как сложилась судьба Марии после ухода с телестройки?

На шоу расположения Петровской добивались многие мужчины, но девушке не удалось построить любовь ни с одним из поклонников. После ухода с «Дома-2» Мария пропала с радаров. Позднее стало известно, что она вышла замуж и работает продавцом-консультантом. Однако брак Петровской распался.

В 2017 году звезда скандального шоу стала успешной бизнесвумен — она открыла свой косметический салон в Москве. Также Мария преобразовалась внешне. Сегодня она уже не та брюнетка с пухлыми щеками и пышными формами. Теперь форме Петровской могут позавидовать даже 18-летние девушки: она похудела, стала более гламурной и женственной.

Как-то Мария призналась, что «Дом-2» помешал ее личной жизни. Парни видели в ней лишь участницу скандального шоу и не спешили строить с ней серьезные отношения. Сегодня у Петровской растет маленькая дочь, а вот о спутнике жизни Марии нет никакой информации. О влиянии «Дома-2» на ее судьбу девушка рассказала журналистам издания Starhit.