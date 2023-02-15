От исконно русских имен волосы встанут дыбом: вряд ли кто-то решится назвать так ребенка

Мало кто помнит, что наиболее распространенные российские имена имеют греческие и латинские корни. А вот исконно русские со временем забылись и стерлись из памяти. Но что они представляли из себя?

Современные родители точно не решатся дать своему ребенку ни одно из таких имен. Все дело в их специфичности. Убедитесь сами. Одним их самых распространенных мужских имен на Руси считался Доброжир. В переводе имя означало «богатый и добрый». Также мальчиков называли Тишило, Велимудр, Путята и Гостомысл. Но самым эксклюзивным, пожалуй, является Позвизд. Это имя носил славянский бог ветров, а также сын князя Владимира.

Девочек нарекали не менее причудливо. Им давали имена Святохна, Верещага и Ефанда. Сбыславой называли в честь русской княжны из династии Рюриковичей, а Евпраксией — в знак уважения к сестре Владимира Мономаха, носившей это имя. Также были в моде Полонейка, то есть «пленяющая красотой», и Полудница — так звали героиню мифов, которая пугала заснувших в поле работяг. Несмотря на зловещий посыл имени, родители часто давали его своим дочерям.