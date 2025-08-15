От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь

Пожалуй, жизнь каждого из нас временами похожа на кино. Вот только жанр определить бывает сложно: то ли это ромком с вечными поисками второй половинки, то ли абсурдная комедия. А может, и вовсе драма с элементами хоррора, но с хэппи-эндом впридачу.

Но зачем гадать? Давайте узнаем наверняка с помощью нашего нового теста. Все, что от вас нужно — ответить на 5 простых вопросов о своей жизни. А мы расскажем, на какую культовую киноленту СССР похожа ваша история.

Готовы узнать о себе чуть больше? Тогда поехали!

