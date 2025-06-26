«От иерусалимского хумуса до гастробаров Москвы»: 3 идеи для сюжета «Рататуя 2», за которые точно не будет стыдно

Cиквел «Рататуя» — идея одновременно соблазнительная и тревожная (прямо как сыр в роллах «Филадельфия»). С одной стороны, зрителям хочется снова увидеть Реми, Лингвини и Парижскую кухню с видом на Сену. С другой — слишком легко скатиться в банальщину: кто-то крадёт рецепты, кто-то «заменяет» Антона Эго, у одного из героев появляется сын-бунтарь. Стоп, мы уже видим, как хрустят шаблоны.

Но что, если подойти к вопросу иначе? Ни ремейка, ни перезапуска, ни фан-сервиса «а вот это та самая крыша». А свежий взгляд с уважением к оригиналу. И вот три идеи продолжения, которые предложила беспристрастная нейросеть.

1. «Рататуй: По ту сторону кухни»

Жанр: драма + немного «Большого кулинарного путешествия»

Прошло несколько лет. Реми по-прежнему готовит в своём ресторанчике, но вот беда — он стал звездой. Кулинарные критики пишут хвалебные статьи, слухи о «гении в белом колпаке» расходятся по Парижу, к ресторану выстраиваются очереди. Лингвини всё больше напоминает администратора модного бистро, а не шефа, а сам Реми... выгорает.

Крысиный гений всё чаще задумывается: неужели это — его потолок? Где место для эксперимента, для эмоции, ради которой он вообще встал к плите?

«Реми отправляется в путешествие: от крошечных семейных ресторанчиков Прованса до марокканских рынков, от иерусалимского хумуса до гастробаров Москвы».

Там он не учит, а учится — но не техникам, а подходу к жизни и вкусу.

Финал? Очень пиксаровский: не про триумф, а про принятие. Иногда, чтобы готовить как прежде, нужно совсем перестать быть тем, кем ты стал.

2. «Рататуй: Sous-chef»

Жанр: комедия с нотками взросления

У Реми появляется ученик. Не сын (к счастью), а племянник — неуклюжий, шумный и абсолютно не умеющий готовить. Зато с гениальным обонянием. Он не может сделать нормальную нарезку, зато с закрытыми глазами различает все 47 оттенков корицы.

Реми решает научить его не просто готовить, а понимать вкус. Проблема в том, что племянник не хочет быть «вторым Реми».

«Он хочет в TikTok, хочет делать пенные торты с ароматом арбуза и щепоткой поп-рока. “Су-шеф” — это история конфликта поколений, не между людьми, а между крысами, да ещё и на кухне»

Здесь найдётся место и гастрономическим баталиям, и неожиданным трогательным сценам. И самое главное — финалу, в котором Реми осознаёт: гениальность — это не передать мастерство. Это научить чувствовать.

3. «Рататуй: Открытая кухня»

Жанр: социальная сатира в духе «Медведя»

После внезапного успеха ресторана Лингвини и Реми запускают новое начинание: школу кулинарии под лозунгом «Готовить может каждый». Ученики — люди из самых разных слоёв общества: беженцы, домохозяйки, бывшие заключённые, дети. Реми прячется от широкой публики, но управляет всем — через Лингвини, через импровизированную систему подач и даже через шепот в ухо во время мастер-классов.

«Сюжет фокусируется на том, как кулинария становится способом вернуть веру в себя. И, конечно, не обходится без антагонистов: рестораторской элиты, недоверчивой прессы, и корпорации, желающей выкупить проект и превратить в “фастфуд-гурме”»

Это не только история про кухню, но и про то, как простое дело — готовить с душой — может соединить людей, которым не повезло родиться в правильной кастрюле.

И что теперь с этим делать?

Все три идеи могли бы стать достойным продолжением без крика «а вот помните сцену с грибами!» и без превращения Реми в «папу, который устал». Главное — не забывать, почему «Рататуй» стал великим: он никогда не был про еду. Он был про стремление к невозможному и право быть собой, даже если ты — крыса в ресторане Мишлен.

Ранее мы писали: Вместо разрыва сердца — суицид: у шеф-повара из «Рататуя» был знаменитый прототип, и его участи не пожелаешь даже врагу