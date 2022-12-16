От худышки-официантки ни следа: гляньте, как сегодня выглядит звезда «Твин Пикс»

Жизнь Мэдхен Амик навсегда изменила встреча с режиссером Дэвидом Линчем. Увидев актрису, он тут же предложил ей роль в сериале «Твин Пикс», который и сделал ее звездой.

В проекте знаменитость воплотила официантку по имени Шелли. Зрители с огромным удовольствием наблюдали за душещипательной историей ее непростых отношений с криминальным авторитетом Лео. К тому же в кадре Амик была настоящей красоткой — молодая, стройная и очаровательная блондинка, от которой невозможно оторвать взгляд.

После завершения проекта новых ярких ролей у знаменитости долгое время не было: режиссеры не спешили приглашать ее в свои проекты. Со временем угасла не только карьера артистки, но и ее былая красота. От той худышки-официантки не осталось и следа: звезда экрана сыграла в продолжении «Твин Пикса», где ее героиня предстала перед зрителями заметно постаревшей.