От храброй разведчицы ни следа: как выглядела радистка Кэт незадолго до смерти

Екатерина Градова сыграла всего несколько ролей в кино, но зато каких! На ее счету картины «Осенние свадьбы», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». В конце 80-х после смерти первого мужа Андрея Миронова артистка внезапно ушла из кино, увлеченная идеями веры и благотворительности.

Звезда признавалась, что на излете карьеры выходить на сцену или появляться на съемочной площадке было для нее каторгой, поэтому красавица приняла решение уйти в тень. Вместе со вторым супругом, физиком Игорем Тимофеевым, актриса путешествовала, посещала монастыри и занималась преподавательской и общественной деятельностью.

У Градовой была крепкая семья: муж, двое детей. На последних снимках в седовласой и располневшей старушке уже трудно узнать ту яркую и смелую разведчицу Кэт. Екатерина Градова отказалась от звездной славы и актерской профессии, зато нашла себя и умерла счастливым человеком.