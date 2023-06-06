От хорошей девочки из «Беверли-Хиллз 90210» не осталось и следа: хирурги перестарались

Тори Спеллинг стала суперизвестной благодаря молодежному сериалу «Беверли-Хиллз 90210». Дочь продюсера и медиамагната Аарона Спеллинга сыграла роль примерной Донны Мартин, которая стала культовым персонажем. Что стало с Тори спустя столько лет?

После завершения легендарного сериала карьера Спеллинг пошла вниз. Актриса продолжала сниматься в фильмах и сериалах, но ни одна из ее киноработ не была успешной. Несколько раз Тори была на грани разорения, а от баснословного наследства отца ей досталось всего 800 тысяч долларов.

Со временем Спеллинг перестала сниматься в кино. Причиной ее ухода с экранов стали перемены во внешности. Тори переборщила с косметологией и пластикой, и теперь она выглядит жутковато. Хирурги явно перестарались: у 50-летней актрисы «резиновое» лицо, неживая мимика и передутые губы. Изъяны своей кожи Тори скрывает под слоями тональных средств. Та очаровательная Донна осталась лишь в воспоминаниях поклонников.